Entrevista com a vereadora Michelle Presidente da Câmara Municipal de Durandé/MG

Reunião da Câmara dia 1 de fevereiro de 2022

Por Devair G. Oliveira

Dia 1 de fevereiro de 2022 foi realizada a primeira reunião da Câmara Municipal de Durandé presidida pela vereadora Michelle Aparecida Alves Silva, eleita para o mandato de 2022, na oportunidade foram discutidos importantes projetos e indicações para o município. Na entrevista a vereadora que fala sobre sua primeira reunião como presidente da Câmara Municipal de Durandé, fala de seu projeto para adolescentes e do problema da COPASA. “Quero agradecer sua participação aqui conosco, é um privilégio recebê-lo aqui, a casa está sempre aberta, eu fiquei muito satisfeita, muito mesmo, porque é meu primeiro mandato como vereadora e como presidente da Câmara, então assim eu estou muito feliz, acho que foi de grande valia também para mim, e é um enriquecimento para mim enquanto política, gostei muito e peço muito a Deus que essa nova empreitada que ele colocou para mim, que eu possa exercê-la com muita dedicação, com muito e zelo, e trazendo sempre a verdade, e como eu fiz um compromisso ao tomar posse de fazer valer a lei do Regimento Interno, da Constituição Federal, então é isso que eu vim e estou aqui hoje como presidente muito satisfeita, fui muito bem assessorada, graças a Deus, meus questionamentos, as minhas dúvidas, e acho que isso fez com que eu me sentisse tão à vontade”. Diz a vereadora

Preocupação com a formação da criança e adolescente

Segundo a vereadora ela esteve na sede da Polícia Mirim em Manhuaçu, antes conhecida como Guarda Mirim e eles fizeram uma visita a Durandé, a vereadora observa que é um projeto que tem contribuído bastante na formação dos jovens, ela cita como exemplo muitos funcionários do SICOOB e de outras empresas que são pessoas que cresceram, tiveram oportunidade na Guarda Mirim e hoje são contratadas por essas empresas, “então assim, eu penso que é muito importante, porque nós temos um índice muito alto de prostituição, de uso de drogas, e de exploração sexual. Eu já trabalhei no Conselho Tutelar por 6 anos, trabalhei como Assistente Social por quase 4 anos neste município, assim observamos essas coisas e questões com a crianças e adolescentes, esse é um projeto que eu gostaria muito que acontecesse aqui em Durandé, e assim eu tenho corrido atrás para que outras autoridades também nos apoiam, e trazendo isso para que essas crianças saiam desse meio, e também é uma maneira de prevenção que elas tenham oportunidade de ter uma boa formação como cidadão do bem”. Aponta

A COPASA PRECISA RESOLVER O PROBLEMA DA ÁGUA DE DURANDÉ

Vários vereadores discutiram e falaram da péssima qualidade da água servida pela COPASA em Durandé, “eu fiz um ofício no dia 10 de janeiro, porque essa é uma questão que vem sido muito comentado pelo povo e nos procurado a todo momento, principalmente comigo, e eu tenho visto na rede social a população questionando a qualidade da água, eu falo porque sinto o problema em minha casa e isso deixa a gente revoltada porque nós merecemos uma água de qualidade, pagamos por ela e porque temos uma água ruim? Algumas pessoas que podem compram água, mas e as pessoas que não podem comprar. Isso é questão de saúde pública, questão de higiene, hoje Durandé tem um índice altíssimo de (Xistose) esquistossomose, na cidade hoje se faz muitos exames laboratoriais, e eu gostaria muito que essa empresa nos atendesse, que viesse nos explicar o que que está acontecendo com nossa água, eu procurei o prefeito e ele falou comigo que foi procurado pela COPASA querendo renovar o contrato, que tem validade até 2027, então ele não quer renovar, eles querem renovar para mais 30 anos, se eu não me engano, então assim eu peço e quero muito que eles venham conversar conosco para sanar essas dúvidas e saber o que que está acontecendo com água, vamos ver o que que eles vão nos responder, até o momento não tive resposta”. Explica a vereadora

Em suas considerações finais a presidente da câmara disse: “eu quero muito agradecer, a todos os funcionários da Câmara, o jurídico, os vereadores, a Mesa Diretora o vice-presidente Carlos Renato e o Secretário Pedro Bemfica, e o senhor também que está aqui nesta noite nos prestigiando, eu fico muito feliz também, agradeço primeiramente a Deus que sem ele nós não somos nada, sem ele, nós não estaríamos aqui, e que Ele continue nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e que a gente possa trabalhar de forma pacífica e com transparência e que façamos um bom trabalho para que o nosso município cresça cada dia mais e que as pessoas também sintam vontade de passear aqui, de visitar Durandé e, quem sabe, até morar aqui em nossa cidade obrigada”. Finaliza a presidente Michelle.

Clic aqui para ver todos os detalhes da reunião: