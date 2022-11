ESPERA FELIZ – PM apreende arma de fogo e drogas no João Clara

Na noite desse de sábado, 05/11, a Polícia Militar recebeu informação sobre a autoria de um furto ocorrido em Espera Feliz.

A denúncia também revelava que os materiais furtados, um notebook e uma TV, teriam sido vendidos por R$ 150,00 para um certo indivíduo, conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

Diante das informações, as equipes da PM se deslocaram até a residência do denunciado no bairro João Clara.

Durante buscas no interior da residência os militares localizaram sobre o rack da sala diversos cigarros de maconha, e dentro de um urso de pelúcia, um recipiente plástico contendo duas pedras de crack, duas buchas de maconha e diversas sementes de maconha.

No bolso do denunciado de 25 anos, foi localizada a quantia de R$ 107,00.

Durante as diligências foi recebida informação de que um adolescente de 17 anos, estaria com uma mochila com drogas de propriedade do autor de 25 anos. Com o menor foi apreendida a quantia de R$ 2.100,00; e a mochila ele teria entregado para uma outra pessoa, o autor de 21 anos. Com este autor a PM localizou a mochila, a qual continha uma barra de maconha e 19 pedras de crack.

Ainda durante as diligências, os militares localizaram uma arma de fogo, sendo uma pistola Beretta calibre 765, com duas munições.

Autores presos por diversos crimes, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.