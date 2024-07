FERROS – Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas, armas e prende autores.

MATERIAIS APREENDIDO:

01 carabina CBC. 22

01 (uma) PT G3 9

10 (dez) munições CBC cal. 9 mm

02 (dois) carregadores de PT

01 (um) carregador de carabina

01 (um) facão personalizado atlético mineiro

04 (quatro) Celulares

03 (três) tabletes pequenos de maconha

27 (vinte e sete) buchas de maconha

89 (oitenta e oito) papelotes de maconha

81 (oitenta e um) pinos de Cocaína.

SÍNTESE:

Em 29/06/2024, durante operação, na MGC 120, militares avistaram os indivíduos em atitude suspeita, tendo eles dispensado no mato um pacote. Diante dos fotos, foi procedida à abordagem e localizada o pacote com grande quantidade de Drogas, descritas acima.

Durante diligências Recebemos informações de colaboradores de que uma mulher que estava com os abordados havia escondido mais drogas e armas também no mato.

Assim, procedemos mais buscas no local e localizamos o restante do material.

Diante da situação, fizemos a prisão dos autores e a apreensão do material listado acima. Autores presos apreendidos: 4 homens de 25, 27, 30, e 33 anos e uma menor de 17 anos.