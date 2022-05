Filha de Cupertino se manifesta após prisão do seu pai apontado como responsável pelo assassinato de seu namorado

“É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço”, Isabela Tibcherani

A polícia de São Paulo prendeu Paulo Cupertino Matias, nesta sexta-feira (16) ele é apontado como responsável pelo assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais. O crime foi cometido em 9 de junho de 2019 porque o homem não aceitava o relacionamento do artista, que tinha 19 anos, com sua filha, Isabela Tibcherani, de 22 anos na época.

Isabela falou sobre a prisão de seu pai, em entrevista ao jornalista Datena, no programa Brasil Urgente, da Band.

– Eu acabei de ser informada, estou no meu emprego, acabei de ser informada sobre a prisão dele e ainda estou assimilando. Não é a primeira vez que eu recebo essa informação, tanto que a minha primeira reação ao receber a ligação foi “você tem certeza do que está falando? Você confirma isso?” Eu não posso ter a minha vida balançada agora.

A jovem disse ainda que não tinha uma boa relação com o pai.

– Isso não é segredo para ninguém, que não [tinha boa relação com ele]. Sempre deixei isso muito claro, que nossa relação nunca foi saudável e que o que ele fez, embora não fosse tão esperado, não era tão surpreendente pela índole que ele tem – falou.

Nas redes sociais, Isabela chegou a dizer que precisa de espaço.

– Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito [a] respeito agora, mas quero agradecer todas as mensagens e todo o apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço. Grata. Isabela – escreveu.

PRISÃO DE CUPERTINO

A prisão de Paulo Cupertino Matias foi realizada por policiais da 6ª. Seccional, que receberam informações de que Paulo Cupertino estaria em São Paulo. Ao chegarem, os agentes localizaram o homem, que foi detido. Ele foi encaminhado ao 98º Distrito Policial, em Jardim Miriam.

Cupertino foi acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impediu a defesa das vítimas.