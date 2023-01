Guerra de oficiais do CBMDF pode implodir corporação

Após sua posse, a atual comandante começou a combater coronéis mais antigos, ferindo de morte os pilares do militarismo; ao que parece, a comandante não estava preparada para assumir uma função de tão grande importância e além de tudo está mal assessorada, ao invés de buscar um entendimento com os coronéis mais antigos para a melhor condução da instituição, como foi feito em todas as outras ocasiões de mudança de comando, ela pega a contramão da história causando mal estar e provavelmente um colapso na estrutura de comando.

Para começar, a comandante está retirando todos os coronéis de suas funções, seja de departamentos, diretorias ou até mesmo de comando e os colocando em setores menos importantes, nomeando para tais funções até mesmo tenentes coronéis, fazendo com que os mais antigos passem a ser chefiados pelos mais modernos.

Um oficial ouvido pela nossa reportagem disse que ouviu da comandante que ela estava ali para cumprir ordens. Como assim comandante? No linguajar dos militares seria o “POSTE MIJANDO NO CACHORRO”; de quem seriam essas ordens!!??

No último dia 13 de Janeiro de 2023 (10) coronéis do CBMDF, já sabendo das ações que seriam tomadas pela nova comandante, pediram aposentadoria, ou seja, reserva remunerada para não passar a vergonha de serem chefiados por militares mais modernos e menos qualificados para os cargos que assumiriam.

O fato dos coronéis já terem sido informados por Monica Miranda (comandante) que faria tais nomeações gerou uma crise institucional jamais vista no CBMDF. O que mais desagradou aos coronéis foi o fato de que as ordens estão sendo dadas de fora da corporação , que já determinou ao atual comando que promova ao posto de coronel, todos tenentes coronéis aliados políticos de um certo deputado, mesmo que não estejam até o momento em condições de promoção, sob pena de trocar o comando caso isso não ocorra.

Com essa determinação a comandante se viu na obrigação de convocar nova comissão para colocar em condições de promoção quem a força política externa da corporação quer que seja promovido. Isso será facilmente detectado ao pegar a relação de militares que seriam promovidos pela última CPO (Comissão de Promoção de Oficiais) onde se levou em conta os fatores antiguidade e merecimento, para o cômputo de vagas para as promoções, sem ferir a hierarquia e disciplina militar e solicitar da comandante um relatório antecipado de como está a relação para as próximas promoções.

Fato importante é que na relação atual dos promovidos encontram-se 2(dois) aliados políticos, demonstrando que pelo comando anterior os procedimentos adotados levaram em conta a antiguidade e merecimento desses oficiais. O comando a qualquer preço mancha a reputação de uma instituição de tão grande envergadura como o CBMDF ao deixar de promover por merecimento os coroneis mais antigos e que já se encontram preparados em todos os quesitos para a nova função, novamente estão querendo colocar “ O POSTE MIJANDO NO CACHORRO”, para melhor contextualizar, militares de turmas com até 3 anos a mais de experiência serão ultrapassados por oficiais de turmas mais novas e que não se encontram preparados ainda para a função, porém, são aliados políticos.

A atual situação chegou ao ponto das três turmas mais antigas se digladiarem entre si, para saberem quem irá comandar quem!! Situação jamais vista em qualquer instituição militar no Brasil. Com a chegada do novo secretário de segurança é possível que esses desmandos sejam corrigidos a tempo, evitando o caos no atendimento à população que nada tem a ver com essa guerra de egos causada pelas ações da atual comandante do CBMDF, situação que poderia ser resolvida com a promoção dos coronéis por antiguidade e merecimento dentro das turmas.

Esse fato acende o botão vermelho e serve de alerta para a governadora Celina Leão que não merece passar por outra crise na segurança pública do DF neste momento. Esse incêndio precisa ser controlado antes de pegar grandes proporções e trazer embaraços ao Buriti. Governadora socorra o CBMDF, a Hierarquia e Disciplina estão sendo jogadas pelo ralo o que não deixa de ser batata quente para Sandro Avelar o novo secretário de Segurança Pública do DF.