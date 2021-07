Homem é preso com arma e munições no centro de Manhumirim

Na quarta-feira, 21/07, a equipe da Patrulha de operações, visualizou e abordou uma motocicleta Broz de cor laranja, com dois ocupantes, na avenida Agenor Carlos Werner, Centro, Manhumirim.

Ao serem procedidas buscas nos indivíduos, foi localizada na mochila do passageiro 01 arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com 10 munições do mesmo calibre.

Diante do exposto o autor de 40 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM