Instituto Caminhar retoma seus trabalhos com a Guarda Mirim em Manhuaçu

Com início em 2012, no Distrito de Vila Nova em Manhuaçu, o Instituto Caminhar atende crianças e adolescentes, com o objetivo de contribuir com sua formação enquanto cidadãos.

Em junho deste ano de 2021, o projeto social retomou os seus trabalhos, atendendo a uma turma de aproximadamente 100 crianças e adolescentes, entre 09 e 17 anos, todos residentes em Manhuaçu e Reduto.

As atividades desenvolvidas com os jovens trabalham a inteligência emocional para lidar com situações de conflitos, oferecem também aulas de defesa pessoal, que visam o reforço do controle e da disciplina, reforço escolar, com foco na língua portuguesa, além de conscientiza-los sobre os malefícios do uso das drogas, noções de direito e atividades de ordem unida, típicas do meio militar.

À frente deste trabalho social estão o policial penal Fabrício Vieira e a sua grande parceira neste projeto e tia, Cabo Cláudia Vieira da Polícia Militar. A dupla conta com colaboradores de grande importância para o Instituto Caminhar, como a policial penal Marli, os policiais militares Sargento Mariana, Sargento Welligton, Cabo Rozeli e Soldado da Reserva o querido João Karatê; além das psicólogas Tamires e Maria Clara.

Como afirma o Policial Penal Vieira, “o objetivo da Guarda Mirim é entregar para a sociedade cidadãos melhores”.

A Cabo Cláudia destacou que as turmas da Guarda Mirim obedecem um período de nove meses de trabalhos, após os quais são abertas inscrições para novas turmas. Então aquele que tiver interesse em fazer parte deste seleto grupo, deve acompanhar as redes sociais do Instituto Caminhar no Instagram, @instcaminhar e no facebook, Instituto Caminhar Guarda Mirim de Manhuaçu.

Com o apoio do Comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Luciano Reis, as atividades da Guarda Mirim de Manhuaçu tem a sede do 11° BPM e toda a sua estrutura como sua casa.

PM MG Manhuaçu