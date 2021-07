Integração entre PM de Minas e Espirito Santo recupera veículo e prende autor de furto

Na terça-feira, 20/07, a PM foi acionada a comparecer na Rua Leandro Gonçalves, Centro, onde um veículo havia sido furtado.

No local, a vítima relatou que por volta das 07 horas estacionou o veículo VW/Gol na rua onde trabalha e por volta das 08 horas uma testemunha, viu o veículo sendo retirado do local.

Em contato com uma outra testemunha ela disse que um indivíduo lhe perguntou sobre funcionários da obra e ficou próximo ao veículo e que instantes depois já não viu mais o carro ou o indivíduo no local.

De posse das informações e características do autor as equipes iniciaram rastreamento, sendo os dados repassados através da rede de rádio e de grupos policiais. Ainda durante o rastreamento, o COPOM recebeu a informação de que o veículo da vítima havia sido recuperado tendo o autor sido preso na cidade de Ibatiba/ES, e que o autor do furto, abordado na condução do veículo, trata-se de um indivíduo já conhecido no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM