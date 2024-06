IPATINGA – Dois presos por roubo no Cidade Nobre

Dois indivíduos foram presos ontem após cometerem um assalto à mão armada em um estabelecimento comercial no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Um dos acusados portava uma faca durante o roubo. Após anunciarem o assalto, os criminosos trancaram três vítimas presentes, duas clientes e uma funcionária, no banheiro da loja de temperos e produtos naturais. Eles subtraíram pertences pessoais, dinheiro do caixa e uma sacola contendo diversos itens à venda no local. Um rastreamento nas proximidades permitiu localizar parte dos objetos roubados e prender os dois autores do crime em flagrante. Um deles confessou ter descartado um dos celulares furtados em um rio nas adjacências. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas. Os infratores foram encaminhados à Delegacia.