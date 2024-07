IPATINGA – PRISÃO DE AUTORES DE HOMICÍDIO CONSUMADO

O COPOM do 14º BPM recebeu ligação telefônica noticiando disparos de arma de fogo no bairro Cidade Nobre, na localidade da Avenida Carlos Chagas, na data de 10/07/2024 às 18 horas Cidade Nobre, Ipatinga.

Imediatamente, as equipes deslocaram em atendimento, e ao aproximarem, depararam com uma vítima baleada no interior de um comércio. O SAMU compareceu ao endereço, confirmando o óbito.

Inicialmente, após entrevistas a populares, as equipes tomaram conhecimento de que o crime fora cometido por dois autores, que trafegavam em uma Honda Biz, tendo ambos perseguidos a vítima, que se encontrava em um veículo Fiat Uno, até aquele endereço, e mesmo após uma fuga para o interior de um estabelecimento, foi alcançado e vitimado por disparos de arma de fogo.

Após ininterruptas diligências envolvendo as equipes do 14º BPM, por meio de verificação de câmeras existentes nas imediações, foi identificada a autoria do crime, bem como o veículo utilizado.

Em demais diligências, após as frações vizinhas serem cientificadas, foi identificado o possível destino de fuga dos autores, que seria a cidade de Guanhães.

Os policiais contataram o 65º BPM – Guanhães, e após procura, as equipes daquela cidade realizaram a prisão dos dois autores, que estavam hospedados em um hotel. Na cidade de Ipatinga, em demais diligências posteriores, em uma residência situada no bairro Vila Celeste, a motocicleta Honda Biz utilizada no homicídio foi localizada, bem como as vestes dos autores, capacetes e a arma de fogo utilizada no homicídio, PT 59 ACP Taurus, Cal.380, municiada com 07 cartuchos intactos.

Os autores dois homens um de 35 e o outro de 40 anos confessaram a autoria do homicídio e foram presos.

MATERIAIS APREENDIDOS

– 01 Pistola TAURUS PT 59 ACP Cal.380;

– ⁠07 cartuchos Cal.380;

– ⁠03 estojos deflagrados Cal.380;

– ⁠01 motocicleta utilizada no crime;

– ⁠01 veículo Toyota SW4 utilizado na fuga;

– ⁠Vestimentas e capacetes usados no crime;

– ⁠03 aparelhos celulares.