Jovem é preso no Engenho da Serra com moto furtada em Simonésia

No domingo, 24, a equipe Tático Móvel da PM, durante patrulhamento pelo bairro Engenho da Serra, Manhuaçu, visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Today de cor azul, com as mesmas características de uma motocicleta furtada na cidade de Simonésia no dia 20/04/2022.

O condutor, de 18 anos foi abordado e ao ser realizada consulta ao sistema informatizado verificou-se ser o veículo produto de furto.

Ele disse ter adquirido o veículo de um cidadão desconhecido pela quantia de R$2.000,00.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado a Delegacia pelo crime de receptação e o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM