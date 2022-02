LAJINHA – Em ação conjunta PM prende autor de tentativa de homicídio

Nesta sexta-feira, 18, após levantamentos realizados pela Polícia Militar foi encaminhado um dossiê ao Ministério Público que levou a informação ao Poder Judiciário da comarca de Manhumirim, sendo expedido mandado de prisão para um indivíduo contumaz na prática de crimes.

As equipes realizaram rastreamento, sendo o autor localizado e preso no bairro Santa Terezinha. O indivíduo possui diversas passagens por envolvimento em crimes violentos, inclusive figurou como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de janeiro de 2022.

O autor, de 21 anos foi encaminhado a Delegacia para as demais providências.

MANHUMIRIM – PM prende foragido da justiça.

Nesta sexta-feira, 18, agentes de inteligência levantaram a informação, que um indivíduo foragido da justiça do Estado do Espírito Santo estaria no Centro da Cidade.

Equipes do turno deslocaram até a Avenida Agenor Carlos Werner, Centro, onde conseguiram localizar o autor.

Vale ressaltar que o foragido possui passagens por envolvimento com tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.

O autor, de 33 anos foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.