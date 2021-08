LAJINHA – Em operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil autores de tráfico de drogas são presos

Nesta terça-feira, 03/08, em Operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil, as equipes deslocaram até ao bairro Vale do Sol para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário da comarca de Lajinha.

No local, os moradores, que são irmãos, foram informados da situação e durante as buscas na residência com apoio da equipe ROCCA e dos cães de faro Aquiles e Kacau foram localizadas 01 arma de fogo, tipo pistola calibre .40, 38 munições do mesmo calibre, 17 papelotes de cocaína, 18 tabletes de maconha, R$338,00, além de materiais para fracionar e embalar os entorpecentes.

Diante do exposto, os autores de 35 e 33 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.