LAJINHA – PM apreende drogas no bairro Vale do Sol

Durante Operação de prevenção aos crimes violentos, especialmente o crime de homicídio, nesta sexta-feira, 08, as equipes deslocaram até ao bairro Vale do Sol para verificação de denúncia da prática de tráfico de drogas.

No local foi feito contato com o morador, da residência, de 23 anos, sendo informado da situação. Ao iniciar as buscas na residência, os militares perceberam que um menor se encontrava escondido dentro do banheiro da casa.

Ao ser perguntado sobre o que estaria fazendo o menor entrou em contradições, mas acabou admitindo que estava com drogas e as dispensou. Foi realizada busca no local, sendo encontradas 15 buchas de

maconha, 06 pedras de crack e 05 papelotes de cocaína. O menor, de 15 anos assumiu a posse do entorpecente.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.