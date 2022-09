LAJINHA – PM busca informações sobre autor de tentativa de homicídio

Na madrugada deste sábado, 24, a PM foi acionada para comparecer no Pronto Atendimento Municipal onde um cidadão havia dado entrada com ferimento na região lombar proveniente de disparo de arma de fogo.

No local em contato com a vítima, de 23 anos, ela relatou que estava fazendo uso de bebidas alcoólicas em um bar com um amigo no distrito do Prata e que seu amigo se encontrava bastante embriagado, então teria pedido carona a um conhecido para levar o amigo em casa.

Ao chegarem na Rua Ademar Mendes para deixarem o rapaz, a vítima desceu do veículo e quando retornava para o carro percebeu que uma pessoa descia a rua e tal indivíduo passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ela, que correu para o veículo, porém o condutor arrancou, então se abrigou na casa de um parente que mora próximo ao local dos fatos, sendo socorrido ao Pronto Atendimento.

A PM iniciou as diligências para identificar e localizar o autor dos disparos e segue em rastreamento. Denúncias podem ser realizadas através do 190 ou do disque denúncia unificado 181.