LAJINHA – PM prende autora de furto, apreende menor e recupera material subtraído

Nesta terça-feira, 04, durante atendimento de ocorrência de furto ocorrido em uma loja na Avenida Natal Rodrigues Pereira, centro, a equipe levantou informações e conseguiu identificar as autoras.

Durante as diligências parte dos materiais subtraídos foi localizada em uma residência no bairro São Sebastião. Posteriormente foram encontradas a autora, de 37 anos e uma menor infratora de 15 anos em uma residência no centro da cidade.

A autora confessou a participação na ação e indicou onde estaria escondido o restante do material. Ao todo foram localizados 05 telefones celulares, 05 caixas de som, Tablet, relógios, bonés, tênis e carregadores.

As envolvidas foram encaminhadas a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.