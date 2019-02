Lajinha: PM prende em flagrante dois motoristas por embriaguez ao volante

O 4º Pelotão da PMMG em Lajinha registrou no final de semana dois acidentes automobilístico com vítimas não fatais, um no sábado (02/012) e o outro no domingo (03/02).

Tais acidentes tiveram algo em comum, ambos os motoristas apresentavam sinais de embriaguez, sedo presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de plantão em Manhuaçu.

“De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o 5° país mais violento no trânsito no mundo. Números apontados pelo Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) mostram que são 150 mortes por dia em todo o país”

Apesar desde dado alarmante muitos motoristas ignoram as leis e principalmente o perigo e assume a direção após ingerirem bebida alcoólica e o resultado todos sabem…

Nos dois casos acima citados além do prejuízo material, os condutores foram presos, terão que pagar multa no valor de 2.934,70, além do valor da fiança e por fim responder a processo criminal.