LAJINHA – PM procura por autor de homicídio

Na madrugada de 28/07, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando que no Córrego São Domingos, zona rural de Lajinha, teria ocorrido um disparo de arma de fogo e haveria uma pessoa caída ao solo.

Ao chegar no local dos fatos, a equipe policial prestou o primeiro atendimento, sendo a vítima, Altair das Dores de Souza, 48 anos, conduzida ao pronto-socorro municipal pela ambulância, contudo deu entrada no pronto-socorro já sem vida.

Em contato com a esposa do autor do disparo, a vítima compareceu em sua residência insatisfeita com o autor em razão de uma briga que eles tiveram, e que estava portando um revólver; momento em que o autor, 30 anos, entrou em luta corporal com a vítima e veio a tomar-lhe o revólver e desferir dois disparos, fugindo do local em seguida.

A Polícia Militar segue em rastreamento a fim de localizar o autor, e conta com a participação da comunidade que pode denunciar através do Disque Denúncia 181 e 190.