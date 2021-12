LAJINHA – PM procura por autores de tentativa de homicídio

Na noite desta terça-feira, 30, a PM, recebeu informação que uma pessoa foi baleada na Rua Pastor Ambrósio, Bairro Sagrada Família.

No local foram informados por populares que a vítima, de 30 anos, já havia sido socorrida ao pronto socorro municipal pela ambulância.

Em contato com a vítima e testemunhas elas relataram que uma motocicleta vermelha com dois ocupantes passou pela vítima, retornou e ao se aproximarem pelas costas efetuaram cerca de três disparos de arma de fogo atingindo a vítima e logo após fugiram do local sentido ao trevo de Ibatiba/ES.

A vítima foi atendida no Pronto socorro com dois ferimentos provenientes dos disparos que atingiram quadril e cotovelo. Ela disse ainda não suspeitar de quem possa ter praticado o crime e negou qualquer desavença que pudesse ter relação com os disparos de arma de fogo.

As equipes iniciaram rastreamento para localizar os autores, inclusive com acionamento dos militares das cidades vizinhas, contudo até o momento eles ainda não foram localizados.

A população pode auxiliar realizando denúncias através do telefone de emergências policiais 190 ou do disque denúncia unificado 181.