Major Rodrigo assume o comando da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente de João Monlevade,

Nesta quinta-feira, dia 20 de junho , foi realizada no Salão Nobre do Real Esporte Clube, em João Monlevade, a solenidade de transmissão e assunção do comando da 17ª Cia PM Ind

A cerimônia, presidida pelo Comandante da 12 RPM, Coronel Márcio Roberto de Souza, marcou a transferência do comando do Ten Cel Coronel Edivaldo Ramos Fernandes para o Major Rodrigo Ferreira de Oliveira.

Estiveram presentes autoridades militares, autoridades civis, membros do Ministério Público e Polícia Civil, Policiais Militares Veteranos da PMMG, Prefeitos e vereadores das cidades do médio Piracicaba, empresários, além de diversas personalidades da sociedade civil organizada.

Em seu discurso de despedida, o Ten Cel Fernandes destacou sobre o desafio em comandar a Unidade, os feitos conseguidos, principalmente a redução da criminalidade e

desejou sucesso ao novo Comandante.

O Major Rodrigo, agradeceu a acolhida e oportunidade e confiança em comandar uma Unidade de tão grande relevância.

Reafirmou o compromisso e lealdade ao Escalão Superior e enalteceu o efetivo da Unidade, para juntos prestarem excelentes serviços à sociedade.

Agradeceu o apoio da família, inspiração da vida do novo Comandante.

Expressou gratidão a Deus, por proporcionar desafios que possibilitem o desempenho pessoal e amadurecimento profissional para atingir a excelência naquilo que propõe fazer.

Polícia Militar – 249 anos – Ser essencial para o Povo Mineiro