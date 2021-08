MANHUAÇU – 11° BPM lança Campanha “AGOSTO LILÁS”

Em Comemoração ao aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, bem como no intuito de intensificar as ações de conscientização da sociedade sobre o fim da violência contra a mulher, a Polícia Militar de Minas Gerais iniciou nesta segunda-feira, 02/08, em todo o estado a Campanha AGOSTO LILÁS.

Na sede do 11° Batalhão o lançamento aconteceu na parte da tarde, mas durante todo o dia a equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica – PPVD promoveu ações de divulgação através de lives pelo Instagram e Facebook e coletiva de imprensa para os jornais locais.

O evento contou com a participação do Dr Felipe, Delegado Regional da Polícia Civil, Dra Adline, Delegada responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Manhuaçu, Escrivã Ana Rosa idealizadora do projeto CHAME A FRIDA, bem com participação de integrantes da comunidade que apoiam a causa de Prevenção a Violência Doméstica e Familiar.

Os participantes ressaltaram a importância da realização de denúncias para que ocorra a quebra do ciclo da violência, além de reforçar informações sobre os projetos e parcerias que vem sendo desenvolvidos em prol dessa causa.

Ao longo de todo o mês de agosto serão desenvolvidas diversas ações de prevenção a violência doméstica, e de forma especial no dia 07 de agosto, dia em que se comemora o aniversário da Lei, será realizada uma blitz educativa, como forma de reforçar ainda mais as orientações, pois embora usualmente o local da violência contra as mulheres ocorra no âmbito doméstico e envolva comumente pessoas que se conhecem, ela não é um assunto privado.

Violência doméstica é crime, por isso não se cale, denuncie!!!

📞190

📞180

📞181

📞31 9410 0807