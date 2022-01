MANHUAÇU – 11º Batalhão de Polícia Militar divulga os resultados operacionais de 2021 e faz retrospectiva do ano

O 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), sob comando do Tenente Coronel Luciano Reis, comemora bons resultados operacionais alcançados no ano de 2021.

As metas pactuadas entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a PMMG são estabelecidas por meio da Gestão de Desempenho Operacional – GDO, levando-se em conta os índices e taxas dos anos anteriores.

RESULTADOS

A Unidade Militar, composta de 23 municípios, destacou-se pela redução considerável dos crimes de homicídio e dos crimes violentos de maneira geral, além do atingimento de excelentes resultados quanto às respostas dadas pela PM, culminando com prisão dos autores desses crimes e apreensões de armas de fogo e drogas.

O mais relevante, dentre os resultados obtidos, foi a redução dos homicídios consumados na área do 11º BPM. Se em 2020 foram 62 homicídios consumados, no ano de 2021 foram 45, ou seja, redução de 22,35% nesta modalidade criminosa. Destaque para a 29ª Cia PM, sediada em Manhumirim, que alcançou redução de 17%.

Em relação aos crimes violentos (homicídio, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro e estupro), a Unidade PM também obteve redução de 2,44% em relação ao ano de 2020. Destaque mais uma vez para a 29ª Cia com redução de 16%, contribuindo significativamente para o resultado. Em números absolutos na área do 11º BPM em 2020 houve 358 crimes violentos, ao passo que em 2021, foram registrados 353.

Novamente o 11º BPM se destacou em âmbito regional na apreensão de arma de fogo. No ano passado foram apreendidas 441 armas, ou seja, mais de uma arma de fogo apreendida por dia. Diversas dessas armas apreendidas estavam de posse de organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas e homicídios.

ESTRATÉGIAS PARA A REDUÇÃO CRIMINAL

Desde que assumiu o Comando da Unidade, o Tenente Coronel Luciano Reis estabeleceu diversas estratégias para potencializar as ações da Polícia Militar na região.

Uma delas foi o fortalecimento do serviço de prevenção à violência doméstica com a designação de uma equipe específica para compor a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica – PPVD em Manhuaçu; além de estabelecer metas de visitas focadas na prevenção à violência doméstica nas demais Frações da Unidade, o que aumentou significativamente a atenção que a Polícia Militar dá para os casos de violência doméstica na região. Somente em Manhuaçu foram 1.242 visitas realizadas pela PPVD.

No ano de 2021, o comando do 11º BPM também definiu como uma das prioridades operacionais, o acompanhamento de casos de conflitos interpessoais de maneira geral, o que resultou em 9.328 visitados pelos policiais militares, com objetivo de mediar conflitos e evitar a evolução para ocorrências mais graves.

Outra estratégia adotada foi o acompanhamento sistemático dos egressos do sistema prisional, oferecendo-lhes oportunidade para a reinserção na sociedade e evitando o cometimento de novos delitos. No ano do 2021 foram acompanhados 908 egressos por meio de visitas domiciliares.

O 11º Batalhão ainda desencadeia rotineiramente operações que visam potencializar a segurança em determinadas localidades e prevenir modalidades criminosas específicas, podendo destacar as operações Safra Segura e Campo Seguro com o foco na prevenção criminal na área rural; a operação Rota Segura que objetiva prevenir crimes de roubo nas áreas comerciais; operação Divisa Segura com a integração das Frações PM, que fazem limites com outros Batalhões; operação de ocupação de zonas quentes de criminalidade, objetivando a repressão qualificada à violência criminal e operação Impacto, com o foco em prevenir ações de quadrilhas que atuam em explosões de caixas eletrônicos.

RETROSPECTIVA DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Os esforços empregados pela Polícia Militar, por diversas vezes precisam de maior planejamento e o acompanhamento efetivo de determinados infratores responsáveis pelo cometimento de grande quantidade dos crimes praticados em uma região para que sejam efetuadas suas prisões. Diante disso, o Batalhão desencadeou diversas operações com resultados expressivos.

No combate ao tráfico de drogas, as maiores apreensões foram: a apreensão 46 barras de maconha em Matipó com a prisão de um traficante acompanhado pela PM; a apreensão de 63 barras de maconha, após uma abordagem e verificação de denúncia em São João do Manhuaçu; apreensão de 160 pinos de cocaína, durante abordagem em um coletivo em Realeza e a apreensão de 18 barras de maconha após operação de cerco e bloqueio na BR 262 em Manhuaçu.

No combate aos crimes violentos e crimes contra o patrimônio de maneira geral as prisões mais relevantes foram: prisão de um foragido do presídio de Manhuaçu que estava escondido no bairro Santa Terezinha e era responsável por diversos crimes violentos no município e região; a prisão de um dos indivíduos mais procurados do Estado de Minas Gerais, envolvido em crimes de pistolagem e tráfico de drogas, em Mutum e região, além das prisões recentes de 12 dos 13 foragidos do presídio de Manhumirim.

No combate aos crimes relacionados a armas de fogo, o maior destaque vai para a apreensão de 12 armas de fogo em diversas ações em Manhuaçu, em ação de repressão ao crime de homicídio nos bairros Santana e São Francisco de Assis, sendo 06 submetralhadoras, 05 revólveres e 01 garrucha, além de vasta quantidade de munições e drogas que também foram apreendidas.

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO BATALHÃO

O ano de 2021 também foi marcado pela revitalização da sede do 11º BPM, um projeto de comando do Tenente Coronel Luciano Reis, que reforça o compromisso do comando com a qualidade de vida e das condições de trabalho dos militares e funcionários civis da Unidade.

A revitalização da Seção de Saúde da Unidade foi uma das importantes obras realizadas e as melhorias feitas no espaço possibilitará um atendimento mais digno à toda família do 11º BPM (militares da ativa, veteranos e seus familiares) e toda a estrutura foi custeada pela Diretoria de Saúde da PMMG.

As demais melhorias na sede do Batalhão, somente foram possíveis com o apoio irrestrito da Prefeitura e Câmara Municipal de Manhuaçu, por meio de convênio firmado pelo executivo e emendas impositivas do legislativo. Tais reformas contribuirão sobremaneira com um ambiente de trabalho mais digno para os servidores da Unidade, para que possam desempenhar suas funções em prol da comunidade.

Dentre as obras realizadas está a construção da academia de musculação Sargento Odenir Ramos; revitalização da sede da Unidade com melhorias estruturais, pintura, renovação dos sistemas de ar condicionados; asfaltamento do pátio 2; nova sede do COPOM e 72ª Cia PM; conclusão das instalações de placas de energia fotovoltaicas. Encontra-se em andamento as obras de modernização e revitalização da Sentinela da Unidade (entrada), trazendo mais conforto e segurança aos Militares.

AGRADECIMENTOS DO COMANDANTE

O Tenente Coronel Luciano Reis, comandante do 11º Batalhão, ressalta a importância de todos os trabalhos realizados, tanto na atividade operacional quanto administrativa, que somente foram concretizados por meio do esforço e dedicação incondicionais dos servidores militares e civis da Unidade.

Destaca ainda a parceria com os dos demais órgãos que compõem o sistema de Defesa Social (Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Sistema Prisional, Ministério Público, Poder Judiciário, Executivos e Legislativos municipais, Conselhos de Segurança e sociedade civil organizada) para que os bons resultados fossem alcançados em 2021. Segundo o comandante um trabalho integrado e sinérgico de todos esses atores faz grande diferença no produto final entregue à sociedade.

O Comandante conclui que a comunidade de Manhuaçu e região pode ter a certeza de que a Polícia Militar continuará empenhada em contribuir para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender.