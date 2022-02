MANHUAÇU – 11º Batalhão de Polícia Militar divulga resultados operacionais do primeiro mês do ano de 2022

As ações da Polícia Militar de enfrentamento da criminalidade continuam a contribuir para a redução dos indicadores de criminalidade violenta na área do 11º Batalhão PM, que é responsável pelo policiamento em 24 municípios da região.

O ano de 2022 já começou com redução das ocorrências de crimes violentos como roubo, homicídio e outros. No mês de janeiro de 2021 foram registrados 43 crimes violentos na área do Batalhão, já em janeiro de 2022 foram 28 registros, uma redução de 34%. Com destaque para a 72ª Cia PM, responsável pelo policiamento de Manhuaçu e outros cinco municípios vizinhos.

Especificamente em Manhuaçu foram registrados 22 crimes violentos em janeiro de 2021 e 9 em janeiro de 2022, o que equivale a uma redução de 59%. Ainda em Manhuaçu, com relação aos registros de roubo e homicídio, consumados, no mês de janeiro de 2021 foram 13 registros de roubo e 4 registros de homicídio. Já em janeiro de 2022 foram 5 roubos registrados e 2 homicídios, uma redução expressiva nos roubos e uma estabilidade no número de homicídios registrados.

Estes dados revelam o comprometimento da Polícia Militar para a prevenção de ocorrências dessas naturezas. Infelizmente os crimes violentos registrados em Manhuaçu no ano de 2022, em sua grande maioria estão relacionados ao tráfico de drogas, que diariamente é foco do repressão das equipes da Polícia Militar, por meio da apreensão de drogas e armas de fogo.

O problema social ligado ao tráfico de entorpecentes é complexo, principalmente pelo envolvimento constante de jovens e adolescentes; e não somente a PM como outras instituições buscam alternativas de enfrentamento deste cenário.

A comunidade também pode contribuir efetivamente para transformar sua cidade em um lugar cada vez mais seguro, por meio de denúncias que podem ser realizadas via 190 ou Disque Denúncia 181, onde o sigilo é garantido. Essas informações compartilhadas com os órgãos de segurança, como local de venda e armazenamento de drogas ou armas de fogo e pessoas envolvidas com tráfico, homicídio ou roubo são essenciais e podem contribuir para a garantia de um ambiente cada vez mais seguro para se viver em nossa região.