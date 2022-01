Manhuaçu – ação conjunta Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica do 11º BPM e 62º realizam prisão de autor

Um indivíduo acompanhado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica do 11° Batalhão em Manhuaçu desde o mês de outubro de 2021 devido a gravidade do caso, percebendo a iminência de ser preso, no inicio do ano de 2022 fugiu e foi morar em São Domingos das Dores/MG.

Após contato da PPVD de Manhuaçu informando sobre a existência de Mandado de Prisão em desfavor do autor de violência doméstica que estava residindo na área do 62° Batalhão, com sede em Caratinga, a equipe PPVD de Caratinga informou os militares do destacamento responsável pela área territorial onde o autor se encontrava sendo ele localizado e preso nesta segunda-feira, 24/01.

Diante da situação o autor, de 34 anos foi encaminhado a Delegacia para as providências subsequentes.