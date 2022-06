MANHUAÇU – Durante operação, PM apreende drogas no bairro Santa Luzia 

Durante a realização da Operação Alferes, equipes do Tático Móvel da Polícia Militar incursionaram no bairro Santa Luzia para verificação de denúncia realizada via Disque Denúncia, 181, referente a prática de tráfico de drogas.

Durante as verificações, as equipes PM conseguiram efetuar a prisão de um autor de 45 anos na Rua Esperança, e realizar a apreensão de 04 tabletes de maconha, 01 balança de precisão, 01 faca e R$ 635,00 em dinheiro.

O autor encontrava-se em prisão domiciliar pelo crime de tráfico em 2017. Os materiais ilícitos foram apreendidos e o autor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.