MANHUAÇU – HOMICÍDIO CONSUMADO NO INTERIOR DE PRESÍDIO

Por volta de 09 horas da manhã de 07/09, um Policial Penal de 39 anos, chegou no presídio e entrou informando que iria pegar um item em seu armário.

Deslocou até a ala onde ficam os presos recém chegados no presídio, fechou a porta impedindo a entrada de outros Policiais Penais e descarregou uma pistola calibre .40 em direção aos presos que estavam no interior da cela.

Os Policiais Penais conseguiram adentrar no local, desarmaram o autor e o prenderam.

O Policial Penal autor dos disparos alegou que um dos detentos que estava no interior da cela havia estuprado a esposa do autor. Ocorrência registrada pela Polícia Militar durante a madrugada, fato ocorrido no bairro São Vicente e autor preso pela PM chegando em sua residência no bairro Alfa Sul e logo após encaminhado à Delegacia de Policia Civil, onde foi ratificado o seu flagrante e encaminhado ao presídio.

Em decorrência da ação do policial penal, dois detentos morreram, sendo Evandro Belonato da Terra Junior, 34 anos (indicado como o autor do estupro) e Wallison Costa Reis, 24 anos; além de outros dois terem sido feridos com ferimentos leves.

Sobre os fatos registrados hoje em Manhuaçu, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a perícia esteve no local para identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação para a apuração dos fatos. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal do município para serem submetidos a exames de necropsia. Os outros dois homens atingidos por disparos de arma de fogo foram hospitalizados.

Neste momento, o policial penal encontra-se na Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu para ser ouvido e a realização lavratura do auto de prisão em flagrante delito.