MANHUAÇU – Instituto Caminhar realiza solenidade de formatura dos alunos na sede do 11° Batalhão 

Na noite desta sexta-feira, 13, foi realizada no pátio do 11° Batalhão de Polícia Militar a solenidade de formatura dos 190 alunos da Guarda Mirim do Instituto Caminhar.

O evento contou com a presença do Comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, da Prefeita de Manhuaçu Maria Imaculada, do Excelentíssimo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Manhuaçu, Dr Marco Antônio, do Prefeito de Matipó Fábio Gardingo, do Diretor Regional Interino do Departamento Penitenciário da 12ª Região Integrada de Segurança Pública, Leandro de Freitas da Silva, da Diretora do Presídio de Abre Campo, Isabele Dutra de Paula, do Vereador Administrador Rodrigo e demais autoridades.

O curso de Guarda Mirim do Instituto Caminhar teve início em 16 de abril de 2021, sendo ministrado em três etapas, a primeira voltada para o sócio emocional, a segunda para a coletividade e regras de convivência e a terceira relativa ao ingresso no mercado de trabalho, assim o objetivo de formar jovens com ideais voltados para o amor, a família e a dignidade humana foi cumprido, culminando com a formatura.

Durante o evento, que contou também com a participação dos alunos do Colégio Tiradentes de Manhuaçu, que formaram a guarda bandeira, foram prestadas homenagens ao Comandante do 11° BPM, Ten Cel Luciano Reis, aos paraninfos das turmas, Prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada e Prefeito de Matipó Fábio Gardingo, ao Dr Marco Antônio e ao Vereador Rodrigo pelo apoio incondicional ao projeto.

Os alunos que se destacaram durante o curso nas diversas avaliações, apresentação pessoal, comportamento, dentre outras atividades, também foram agraciados com certificados.

A Prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada, paraninfa das turmas parabenizou os formandos e reforçou as famílias que “a Guarda Mirim terá total apoio da Prefeitura”.

O Prefeito de Matipó, Fábio Gardingo, paraninfo das turmas, ressaltou a importância do curso para ajudar a desenvolver um caráter de valores nos jovens e ofertou presentes a todos os formandos.

A frente do projeto social estão o Policial Penal Fabrício Vieira e a Cabo Cláudia, com apoio incondicional de Policiais Penais e da Sargento Mariana, do Sargento Wellington, entre outros.

Para encerrar o evento os guarda mirins fizeram o juramento, desfilaram em continência às autoridades, realizaram uma evolução formando as letras “I” e “C” iniciais do Instituto Caminhar e o Policial Penal Vieira comandou o tradicional fora de forma onde os formandos bradaram o grito de guerra que diz: “Força, garra e superação, este é o nosso lema, a nossa vibração, lutar sempre, desistir jamais, Família GM, vencer, vencer, vencer”

Crédito das fotos Silvio Ferreira.