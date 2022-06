MANHUAÇU – O Comando do 11º Batalhão PM se reúne com membros da OAB

Na última semana o Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Luciano Reis se reuniu com representantes da subseção de Manhuaçu da Ordem dos Advogados do Brasil.

Estiverem presentes o presidente da OAB, Dr. Glauber Vidal, o vice presidente, Dr. Rodrigo Valle, o tesoureiro, Dr Wagner Caldeira e os conselheiros Dra. Lília, Dr. Juca Miranda, Dr. Arnaldo e Dr. Narciso.

A reunião foi voltada para a importante função social da OAB e as possibilidades de parcerias em prol da segurança pública entre a entidade e a Polícia Militar.