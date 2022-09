MANHUAÇU – OPERAÇÃO FILHAS DE MINAS

Na manhã desta quinta-feira, 01/09, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou o lançamento da Operação Filhas de Minas em todo o estado, em comemoração aos 41 anos de inclusão das mulheres nas fileiras da instituição.

Em Manhuaçu, o lançamento desta operação repleta de simbolismo e representatividade, aconteceu na Praça Dr. César Leite, área central do município.

Sob o comando da 1 Tenente Suelen Mafra, as policiais militares do 11 Batalhão ainda incursionaram pelas vielas do bairro Nossa Senhora Aparecida.

Durante o lançamento da operação, a Tenente Suelen afirmou que “o simbolismo desta data é grandioso, não somente para as policiais militares, mas para tantas meninas e mulheres que buscam alcançar seus sonhos, pois as policiais femininos também representam o importante conceito de que lugar de mulher é onde ela quiser”.