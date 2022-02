MANHUAÇU – Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica está em 2° lugar no estado na taxa de resposta aos crimes de violência doméstica

Nos dias 14 e 15 de fevereiro a equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica-PPVD, do 11° Batalhão de Polícia Militar participou do 1° encontro estadual do portifólio de Prevenção à Violência Doméstica, via vídeo conferência.

Durante o encontro foram atualizados os procedimentos que rotineiramente são aplicados pelo protocolo de atendimento aos casos, bem como apresentados os principais projetos que serão executados durante o ano de 2022.

Nesta oportunidade a PPVD do 11° Batalhão recebeu a notícia que dentre as 121 unidades que possuem este portifólio, estamos em 2° lugar na taxa de resposta aos crimes de violência doméstica a nível de Estado, em 2022.

O que representa que a equipe vem desenvolvendo um trabalho de excelência no atendimento e acompanhamento individual de cada caso registrado na Unidade.

Violência doméstica é crime, não se cale, denuncie!

A mão que pesa sobre o autor é a mesma que acolhe e apoia a vítima.

📞190

📞180

📞 31 9410-0807 Frida Manhuaçu