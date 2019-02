Manhuaçu: PM apreende 30 barras de maconha no bairro Matinha

Na noite de quinta-feira, 14/02, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que no bairro Matinha, dois indivíduos desembarcaram de um veículo carregando sacos nas mãos, aparentando ser droga, e que estes indivíduos haviam entrado em uma mata para escondê-las.

A equipe foi até o local e localizou o veículo, um Fiat Siena prata e as 30 barras de maconha escondidas em meio à mata.

No interior do carro, os militares encontraram um crachá de identificação, então deslocaram até à residência da pessoa identificada pelo crachá.

O autor de 22 anos, residente no bairro Coqueiro afirmou ter sido contratado para transportar as drogas em seu veículo, contudo não teve coragem de realizar o combinado e passou o serviço para seu irmão, o autor de 32 anos.

O autor confirmou que o transporte das drogas foi acertado pela quantia de R$ 700,00 ou meio quilo de maconha prensada. Confessando ainda que se encontrou com o autor de 22 anos (ainda foragido e albergado) e foram para a BR 262, onde embarcaram a droga, seguindo para o alto do bairro Matinha, onde retiraram a droga do veículo e esconderam no matagal.

Autores e entorpecentes conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para ratificação do flagrante.

Denúncias são fundamentais para o bom desempenho do serviço policial.

Para a realização de denúncia *Dique 181*, ou *190* para casos de flagrante e emergências policiais, sua identidade será preservada.