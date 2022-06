MANHUAÇU – PM apreende arma de fogo após autor desobedecer ordem de parada 

Nessa quinta-feira, 16/06, durante policiamento na procissão de Corpus Christi no centro de Manhuaçu, equipe do GEPMOR da Polícia Militar deu sinal de parada para o condutor de um veículo que transitava vindo ao encontro a procissão, contudo o condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu da equipe, sendo abordado na Rua João de Deus Marques, ainda no centro da cidade.

Durante a busca no veículo, os militares localizaram 05 munições calibre .38, e em conversa com o autor ele confirmou que possuía uma arma de fogo, que estaria em sua casa.

Outra equipe PM do Tático Móvel, se deslocou até a residência do autor e localizou um revólver calibre .38 e mais 10 munições do mesmo calibre.

Materiais apreendidos e autor de 57 anos, foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.