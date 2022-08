Durante operação batida policial, neste domingo, 28/08, a equipe policial deparou com um indivíduo na Rua Coqueiros, bairro São Francisco de Assis, o qual tentou esconder algo no bolso e virou de costas para os militares.

Foi realizada a abordagem, sendo localizado no bolso do autor 01 revólver, calibre 32 com 06 munições intactas que foi apreendido.

O autor, de 18 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.