MANHUAÇU – PM apreende menor com drogas, arma e dinheiro

Nesta quarta-feira, 24, equipe Tático Móvel após receber informações sobre uma casa que estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, desencadeou operação no bairro Santana.

No local, os militares visualizaram uma menor com uma sacola nas mãos que havia acabado de sair da residência. Ela foi abordada e durante as buscas foram localizadas 01 garrucha calibre 38 com duas munições, 39 buchas de maconha, 188 pedras de crack, 191 papelotes de cocaína, 06 porções de haxixe, rádios comunicadores e R$ 246,00.

A menor, de 15 anos foi apreendida juntamente com o material e encaminhada a Delegacia para demais providências.