Neste sábado, 29, durante atendimento de denúncia, oriunda do disque denúncia unificado 181, dando conta da prática de tráfico de drogas na Rua José Leandro da Silva, bairro São Vicente, os militares deslocaram até o local para verificação dos fatos.

No local, foi feito contato na residência do menor denunciado e durante as buscas foram localizadas 56 pedras de crack e 11 papelotes de cocaína.

O menor infrator, de 17 anos foi apreendido e encaminhado a Delegacia juntamente com o material.