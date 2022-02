MANHUAÇU – PM busca informações sobre autor de homicídio

Por volta das 04 horas desta quinta-feira, 10, o Copom recebeu informações, através do 190, que haviam ocorrido dois disparos de arma de fogo na Rua Caparaó, bairro Santana.

De imediato as equipes deslocaram ao local onde depararam com a vítima, Carlos Alberto da Silva Souza, de 37 anos, caído ao solo. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local constatando o óbito.

A perícia também esteve no local constatando que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da nuca.

As equipes iniciaram as diligências para localizar o autor, porém ele ainda não foi encontrado.

A vítima possuía diversas passagens por envolvimento com tráfico de drogas.

A PM segue em rastreamento nesta manhã para localizar o autor do crime e conta com apoio da população que pode denunciar através do disque denúncia unificado 181 ou do telefone de emergências policiais 190.