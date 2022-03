MANHUAÇU – PM busca informações sobre autor de homicídio 

Na madrugada desta terça-feira, 08, a Polícia Militar recebeu denúncia, através do 190, dando conta que um cidadão havia sido atingido por disparos de arma de fogo no bairro SantaTerezinha.

No local, a vítima Theodorico Gomes Lanes, de 47 anos foi socorrida com vida por equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sendo verificado ter sido atingida por dois disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no pescoço. Porém posteriormente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo testemunhas a vítima se encontrava dormindo em casa, quando foi acordada com os disparos de arma de fogo. Ela possuía envolvimento com tráfico de drogas e estaria em dívida com vários traficantes.

As equipes iniciaram diligências para localizar os envolvidos realizando abordagens e visitas a indivíduos suspeitos, porém até o momento o autor do crime não foi encontrado.

A PM segue em rastreamento, a população pode auxiliar realizando denúncias através do 190 ou do disque denúncia unificado 181.