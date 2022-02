MANHUAÇU – PM busca informações sobre autores de homicídio

Nesta quarta-feira, 02, por volta das 21 horas, a PM foi acionada a comparecer ao bairro São Vicente onde dois indivíduos haviam sido vítimas de disparos de arma de fogo.

No local, a equipe encontrou a vítima Felipe Hott Tavares, de 21 anos já sem os sinais vitais. A perícia compareceu ao local e constatou que a vítima foi atingida por 02 disparos nas costa; 01 no pescoço; 01 em cada uma das mãos e 01 na perna.

No Hospital Municipal, os militares fizeram contato com a vítima de homicídio tentado, de 22 anos, que relatou que ele e Felipe residem na cidade de Reduto e teriam marcado um encontro com duas mulheres, porém enquanto aguardavam sentados na escadaria foram surpreendidos por dois indivíduos de posse de armas de fogo que subiram a escadaria e começaram a atirar contra as vítimas, momento em que conseguiu correr sentido ao hospital, sendo atingido por um disparo de arma de fogo na face, já a outra vítima não conseguiu descer a escadaria.

Em contato com familiares das vítimas, a equipe foi informada que Felipe teria vindo a Manhuaçu para comprar drogas.

As vítimas são conhecidas no meio policial e possuem passagens por envolvimento com tráfico de drogas.

A PM iniciou as diligências para localizar os autores, com abordagens a indivíduos suspeitos e locais utilizados para esconderijo de envolvidos em crimes, porém até o momento os autores não foram encontrados.

As equipes seguem em rastreamento, a população pode denunciar através do disque denúncia unificado 181 ou do 190.