MANHUAÇU – PM busca informações sobre autores de homicídio

Nesta quinta-feira, 25, a PM foi acionada a comparecer na Avenida Getúlio Vargas, Coqueiro onde um indivíduo havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

No local, os militares confirmaram o fato, sendo constatado o óbito da vítima, Felipe Bicalho de Souza de 36 anos, por equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

A esposa da vítima relatou que ela e o marido conversavam na calçada, quando ao entrar no comércio onde trabalham, visualizou uma motocicleta azul, com dois ocupantes, estacionar próximo a vítima, tendo o garupa se aproximado por trás, já retirando das costas uma arma de fogo e disparando contra a vítima, que foi atingida na região da nuca.

Após o fato, os autores fugiram do local na motocicleta sentido ao bairro Baixada. O veículo utilizado por eles foi localizado abandonado em uma região de mata no bairro Santa Terezinha.

As equipes iniciaram as diligências para localizar os envolvidos no crime, contudo eles ainda não foram encontrados.

A PM segue em rastreamento e conta com apoio da população que pode realizar denúncias através do disque denúncia unificado 181 ou do telefone de emergências policiais 190.

LAJINHA – PM prende autor de violência doméstica

Nesta quinta-feira, 25, a PM foi acionada a comparecer na Avenida Sebastião Godinho dos Reis, para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima relatou que teve um relacionamento com o autor por cinco meses, vindo a se separar, porém o autor não aceitando o fim do relacionamento passou a discutir com a vítima por causa de uma botija de gás chegando a agredi-la.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao autor, de 35 anos, pelo crime de lesão corporal, contudo, ele desobedeceu as ordens e resistindo a prisão, sendo necessário utilizar técnicas de imobilização para algema-lo.