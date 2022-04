Manhuaçu: PM dá início à operação Safra Segura na área do 11° Batalhão

Com o objetivo de potencializar o policiamento na zona rural dos municípios que compõem a área do 11° Batalhão de Polícia Militar, neste mês de abril foi lançada a Operação Safra Segura.

A operação desenvolvida pela Polícia Militar de Minas Gerais traz uma suplementação do emprego operacional das equipes da Patrulha Rural, proporcionando um reforço no policiamento das comunidades rurais em virtude do período da colheita do principal produto de nossa região, o café.

A preocupação da Polícia Militar é com o aumento expressivo na circulação de pessoas e valores na região rural, e com isso as equipes realizarão visitas aos produtores rurais a fim de transmitir orientações para que todos busquem adotar medidas de autoproteção como:

Não deixe café colhido nas lavouras. Além disso, os galpões devem estar sempre bem trancados e iluminados. E o mais importante, nunca deixe grande quantidade de café estocado na propriedade.

Evite deixar roçadeiras, motosserras, ou equipamento de valor nas lavouras. Mantenha-os em local bem trancado.

Suspeite de pessoas que estejam rondando as fazendas, principalmente à noite. Procure anotar a placa e a cor destes veículos, repassando estas informações o mais rápido possível para a Polícia Militar.

Antes de contratar, exija sempre os documentos de identificação, endereço e referências de outros locais onde o trabalhador já prestou serviço. Se houver qualquer suspeição, comunique a PM.

Priorize o pagamento de funcionários e fornecedores com cheque. Faça esses pagamentos sempre em dias e horários diferentes.

Dificulte o acesso a sua fazenda, mantendo as porteiras bem conservadas e trancadas com cadeados.

Mantenha o terreiro e a casa bem iluminados. Visibilidade reduzida favorece a ação de criminosos. Instale alarmes, câmeras de segurança e sensores de presença. E coloque placas, avisando que no local existe sistema de segurança.

Não comente sobre grandes vendas e evite manter altas quantias em dinheiro ou jóias na propriedade. O lugar mais seguro para guardá-los é uma agência bancária.

Oriente os funcionários a não fornecerem informações sobre a propriedade e seus donos a pessoas estranhas.

Em caso de assalto, não reaja! Sua vida é mais valiosa do que qualquer bem! E se possível, procure observar a fisionomia dos bandidos para facilitar o reconhecimento, além de anotar placas e características dos veículos usados no roubo.

Vale destacar, que a Polícia Militar depende muito de denúncias realizadas pela comunidade, para conseguir prevenir a ocorrência de crimes. A identidade dos denunciantes é sempre preservada e o sigilo é absoluto.

Todo cidadão pode ser parceiro da PM, denunciando atividades e pessoas suspeitas, pelos números 190 (emergências policiais) e 181, que é o Disque Denúncia Unificado, onde a pessoa não precisa se identificar e recebe uma senha para acompanhar as investigações. Ou se preferir, o cidadão consegue realizar denúncias conversando diretamente com o policial militar que realiza o patrulhamento na sua comunidade.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 11º BPM