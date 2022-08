MANHUAÇU – PM e Ministério Público desencadeiam Operação Traineira

Na manhã deste sábado, 28/08, a PM e o Ministério Público desencadearam em Manhuaçu uma operação em combate ao tráfico de drogas, denominada Traineira. A operação teve o objetivo de realizar o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências de indivíduos investigados por estarem envolvidos com o tráfico ilícito de entorpecentes nos municípios de Manhuaçu e também Reduto.

Após intenso trabalho desenvolvido pelo setor de inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público da Comarca de Manhuaçu, foi expedido pelo Poder Judiciário diversos mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos nesta data por equipes da PM.

O efetivo lançado pela PM nos bairros Santa Luzia e Lajinha, em Manhuaçu e na cidade de Reduto contou com militares da 72ª Cia PM, 273ª Cia Tático Móvel e ainda com o apoio de alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSD 2022) de Ipatinga.

O resultado foi uma boa quantidade de drogas localizadas e 05 autores de tráfico de drogas presos, (com idades entre 18 e 28 anos), além de um adolescente de 17 anos, apreendido.

A operação conseguiu atingir seu objetivo de contribuir com a desarticulação e o enfraquecimento do tráfico de drogas nessas localidades, resultando nas apreensões de 06 barras e meia de maconha, além de 10 tabletes, 12 buchas, 01 porção e 13 cigarros também de maconha; e ainda a apreensão de 54 porções de cocaína prontas para a comercialização, além de 01 porção de cocaína petrificada, 01 pedra grande, 03 pedras pequenas e 01 porção de crack.

Todo o material apreendido e os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da justiça.

A Operação foi denominada em referência ao tipo de cocaína traficada pelos investigados, denominada “peixe” ou “escama de peixe”; pois ‘traineira’ é uma pequena embarcação de pesca, destinada a utilização de redes (chamada de traína em espanhol) como instrumento para capturar peixes.