MANHUAÇU – PM faz sugestões para intervenções no trânsito da cidade

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o trânsito, em condições seguras, é um “[…] direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito].”

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), em 2010 havia 23.922 automóveis registrados no município de Manhuaçu. Em pouco menos de dez anos (dados de 2018), indicam que houve aumento exponencial dessa frota em torno de 73%, ultrapassando a marca de 40.000 veículos registrados.

Por outro lado, segundo dados do Censo brasileiro, no período de dez anos (2010 – 2020), o município de Manhuaçu saltou de 79.574 para 91.169 habitantes, registrando, pois, aumento de 14,5%.

Nesse ritmo de crescimento, Manhuaçu poderá passar a ter um veículo para cada residente no município.

No decorrer dos anos, foram feitas algumas iniciativas na cidade, visando organização e maior fluidez do trânsito urbano.

Faz-se necessário porém, que haja um plano de curto, médio e longo prazo, a fim de tornar menos complexo o trânsito de veículos na cidade e melhorar a mobilidade urbana.

Neste contexto, tendo em vista a atuação da Polícia Militar no policiamento ostensivo de trânsito urbano no município de Manhuaçu, bem como solicitação do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, O 11º Batalhão realizou um estudo aprofundado sobre a as possibilidades de melhorias no trânsito da área urbana de Manhuaçu, sendo elencadas algumas propostas de intervenções na circulação e sinalização, tais como: mudança de sentido de circulação de vias; melhorias na infraestrutura viária; implementação de sinalização vertical e horizontal em pontos críticos; controle de velocidade eletrônico; monitoramento de via; melhoria da fluidez do tráfego e aumento da segurança do trânsito.

A proposta foi encaminhada pelo Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Luciano Reis à Prefeitura de Manhuaçu, contendo a sugestão de que outros estudos técnicos e debates sejam ainda realizados, a fim de analisar a viabilidade da implementação das intervenções propostas que podem trazer um grande benefício à comunidade.