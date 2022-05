MANHUAÇU – PM prende autor de tráfico e apreende drogas e dinheiro no bairro Santa Terezinha

Nesta terça-feira, 03/05, durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, a equipe deparou com dois indivíduos que ao perceberem que seriam abordados empreenderam fuga pelas vielas.

Com apoio das equipes do turno foi realizada incursão, sendo um dos autores localizado e durante as buscas com apoio da equipe ROCCA e dos cães de faro Aquiles e Kacau foram encontrados 15 tabletes de maconha e R$200,00 em dinheiro.

O autor, de 18 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.