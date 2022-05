MANHUAÇU – PM prende autor de tráfico e apreende drogas no bairro Lajinha

Durante operação Batida Policial, nesta terça-feira, 10, equipes receberam informações que estaria ocorrendo tráfico e armazenagem de entorpecentes em uma residência no bairro Lajinha.

No local, o autor ao perceber a presença policial tentou jogar as drogas em um cômodo ao lado da casa, porém o material foi localizado sendo apreendidas 37 pedras de crack, 03 cigarros de maconha, 01 munição calibre 380, balança de precisão e materiais para embalar as drogas.

Diante dos fatos o autor, de 18 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.