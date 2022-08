MANHUAÇU – PM prende autor e apreende menor, arma de fogo e faca

Na tarde desta quinta-feira, 25, a Polícia Militar recebeu informações, através do 190 que dois indivíduos teriam adentrado no hospital para atentar contra a vida de um paciente que se encontra internado.

No local em contato com funcionários eles relataram que perceberam os dois autores fora do horário de visita e tentando ter acesso a um paciente que havia sido vítima de homicídio tentado no início da semana.

De posse dessas informações, as equipes policiais deslocaram rapidamente, onde localizaram os autores armados com um revólver e uma faca na rua atrás do hospital.

Diante do exposto os envolvidos, de 21 e 17 anos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.

Vale ressaltar que ambos possuem registros por envolvimento com tráfico de drogas.