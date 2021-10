MANHUAÇU – PM prende autor e apreende três armas de fogo e munições 

Neste domingo, 10, o Copom recebeu informação, através do 190, de que um homem estava portando um revólver na Rua Abalem Chibel Nacif, Engenho da Serra, o qual teria efetuado um disparo, vindo a atingir a mão de uma vítima.

No local a equipe GEPMOR localizou o denunciado e durante a busca pessoal foi encontrado 01 revólver calibre .32 e 01 garrucha calibre .22. A vítima disse que o autor chegou embriagado em uma motocicleta e caiu do veículo, momento em que foi ajudá-lo, porém insatisfeito com a situação o autor apontou a arma de fogo em direção as pessoas que estavam no local e ao tentar desarmá-lo, ele efetuou um disparo que atingiu a mão da vítima, que foi socorrida e não corre risco de morte.

Às equipes acreditando que o autor pudesse possuir mais armas de fogo, deslocaram até a residência dele, durante a busca residencial foi localizada mais 01arma, tipo garruchão calibre .36

Diante dos fatos o autor de 64 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.