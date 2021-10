MANHUAÇU – PM prende autores e recupera material furtado

Na madrugada desta quarta-feira, 20, o Copom recebeu solicitação, através do 190, dando conta que havia ocorrido um furto no distrito de Realeza.

No local, a vítima, de 44 anos, disse que estava em um ônibus, vindo da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a Vitória/ES, quando conheceu dois indivíduos durante a viagem. Eles lhe ofereceram uma bebida e após fazer uso de tal produto adormeceu, acordando já no distrito de Realeza onde deu falta de alguns pertences.

Em contato com os autores, eles negaram o furto, porém durante as buscas foram encontrados 03 pinos de cocaína e uma bolsa com os materiais subtraídos da vítima em baixo da poltrona de um deles, após ser questionado ele disse que a bolsa era de sua propriedade, porém que o outro autor foi quem colocou os produtos do furto lá.

Diante dos fatos os autores de 24 e 29 anos foram presos e encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido.