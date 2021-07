Manhuaçu: PM prende foragido no Bairro Santa Terezinha

Operação da PM no bairro Santa Terezinha culmina em importante prisão de um foragido da justiça

Na segunda-feira, 26/07, a Polícia Militar desencadeou operação policial, cercando as principais saídas do bairro Santa Terezinha, a fim de efetuar a prisão de um indivíduo, que estava foragido do presídio de Manhuaçu.

Desde sua fuga em março deste ano, o criminoso esteve envolvido em diversos crimes como roubo a mão armada a comerciantes e moradores rurais. Ele possui passagens também pela prática de tráfico de drogas e homicídio em Manhuaçu e região.

O criminoso estava sendo incansavelmente procurado pelas forças de segurança pública; e nesta segunda, graças a mais uma denúncia da comunidade, equipes da PM da 72 Cia, 273 Cia Tático Móvel e serviço de inteligência realizaram operação policial no bairro Santa Terezinha, com a averiguação de alguns locais em que o criminoso pudesse estar escondido. E com o cerco montado em diversos pontos de possível fuga e persistência dos militares, as equipes bem posicionadas conseguiram efetuar sua captura.

Esta prisão foi extremamente importante para levar ao cárcere um indivíduo que estava causando insegurança a comunidade; e com isso a Polícia Militar evitou outros crimes que pudessem ser praticados por ele.

Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM