Nesta segunda-feira, 14, militares desencadearam operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Vicente sendo averiguados diversos pontos.

Na Rua José Ribeiro Sobrinho, com apoio das equipes ROCCA com os cães de faro Aquiles e Kacau e também dos integrantes do GEPMOR foram localizadas próximo a um barranco 350 pedras de crack, 40 tabletes, 36 buchas e 01 barra de maconha.

O material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.