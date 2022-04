MANHUAÇU – PM procura autores de tentativa de homicídio 

Nesta quinta-feira, 31/03, a PM foi acionada a comparecer à Rua Silas Pacheco, bairro Colina em Manhuaçu, onde havia ocorrido um homicídio tentado em uma corretora de café.

Segundo testemunhas dois indivíduos entraram no estabelecimento, momento em que os proprietários chegaram e questionaram sobre a presença deles no local. Neste momento as vítimas observaram que um dos indivíduos estava armado e entraram em luta corporal com os autores, vindo a serem atingidas por disparos de arma de fogo.

As vítimas, que são irmãos, de 37 e 30 anos, foram socorridas por terceiros, um foi atingido no ombro esquerdo o outro na face e na perna esquerda. Os autores, após a ação, fugiram em um veículo GM Corsa de cor cinza.

As equipes iniciaram as diligências, sendo o veículo localizado abandonado no Córrego Palmeiras, zona rural de Manhuaçu. Um revólver calibre 32, com uma munição intacta e três deflagradas também foi apreendido no local onde ocorreram os fatos.

A PM segue em rastreamento para localizar os autores. Um deles já foi identificado, como sendo um jovem de 18 anos.

A população pode denunciar através do disque denúncia unificado 181 ou do 190.